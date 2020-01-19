Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переименование улиц в честь героев-националистов вопрос деликатный. Он предлагает построить общую историю и найти людей, чьи исторические деяния не будут спорными. И именами, по версии президента, и можно называть улицы и проспекты.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

На вопрос журналиста о том, что президент делает с переименованием улиц в честь националистов, президент ответил, что это очень сложный и деликатный вопрос, так как есть герои, которых чествуют на западе, а есть герои, которых чествуют в других частях страны.

"И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, которые не провоцируют конфликт", - рассказал президент.

Он добавил, что в Украине есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, спортсмены, писатели.

"Люди, которых уважают во всех частях Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал об антисемитизме в Украине.

Кроме того, Зеленский рассказал, что мемориал в Бабьем Яре начнут строить уже в этом году.