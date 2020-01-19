Накануне своего визита в Израиль президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мемориал жертвам Холокоста в Бабьем Яру начнет строится уже в этом году.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

"Сначала будет построен мемориал всем евреям, казненным в Бабьем Яру. Это большой проект, который включает в себя исторический музей, где будет рассказана вся история о 150 000 евреев, казненных в Бабьем Яру. Мы также должны помнить, что более 2500 украинцев были признаны Яд ва-Шем праведниками. Эти люди спасали евреев, прятали их. И мы обязательно найдем место в мемориале для них", - сказал Владимир Зеленский.

Он также уточнил, что изначально были разные идеи для проектов. "Но теперь отбор завершен, и мы решили, что в этом году начнутся строительные работы", - заявил президент Украины.



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