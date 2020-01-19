Украинские полярники, которые находятся на антарктической станции "Академик Вернадский" отметили праздник Крещения традиционным купанием. Они купались в бухте Марина Пойнт.

В Южном полушарии сейчас лето, но температура воды даже на его экваторе была минусовой.

Об этом говорится на сайте Национального научного антарктического центра.

“Украинские полярники, которые работают на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Температура воды в антарктической "купели" - минус 0,5 градуса”, - говорится в сообщении.

Перед тем желающие посетили часовню Святого Владимира, которая действует на станции с 2011 года. Это самая южная часовня Православной церкви Украины.

Ранее "Страна" писала, что появилось видео освящения вод Днепра на Крещение, сделанное с высоты птичьего полета.

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