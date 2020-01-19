Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал большое интервью изданию The Times of Israel.

Журналист спросил - нет ли у украинцев опасений, что, поминая жертвы Холокоста в Украине, их обвинят в убийствах евреев и отметил, что, по словам Эфраима Зуроффа, который возглавляет израильский офис Центра Симона Визенталя, "тісячи украинцев участвовали в преступлениях Холокоста".

В ответ Зеленский сказал, что в Украине - самый низкий уровень антисемитизма в Европе сославшись на опрос Pew Research Center.

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом. Конечно, в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации. То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение было продемонстрировано еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но это очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру".

На вопрос журналиста какие традиции были в семье президента - еврейские или православные, Зеленский сказал, что у него была обычная советская еврейская семья.

"Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными. Вы знаете, что религия не существовала в советском государстве как таковом", - сказал президент.