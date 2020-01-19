Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что собирается посетить Израиль на форум по Холокосту, который посвящены 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц.

Об этом президент Украины заявил в интервью изданию The Times of Israel.

"Конечно, я еду в Израиль", - сказал Зеленский, добавив, что до последнего времени он не знал точно - будет ли эта поездка или нет.

"У нас была страшная трагедия в Иране. Вот почему я не мог сказать Израилю, правительству Израиля, если я приеду, потому что я не знал, когда мы получим тела наших людей (которые доставили из Ирана в Киев 19 января - Ред.)", - сказал президент.

Отметим, что по другой версии сомнения в поездке президента были связаны с тем фактом, что на форуме ему не будет предоставлено право на выступление (в отличие от Владимира Путина).

Однако Зеленский сказал, что это для него не имеет значения.

"Лично для меня не имеет значения, буду ли я там говорить или нет. Но очень много людей, которые погибли в этой трагедии (Холокоста - Ред.), были украинскими евреями - начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был из Украины. Поэтому, я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил там с речью. Но я знаю, что у израильской стороны другой формат. Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал об антисемитизме в Украине.

Также президент заявил, что мемориал в Баьем Яру начнет строиться уже в этом году.