Страны, которые приняли участие Международной конференции по Ливии, прошедшей в Берлине, договорились, как будут решать конфликт. Документ, согласованный ее участниками, должен теперь одобрить Совет Безопасности ООН.

Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

По словам политика, участники конференции договорились об эмбарго на поставки оружия и контроле за его соблюдением. Также они согласились, что конфликт в Ливии может быть решен только политическим путем.

"Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше", - сказала она.

По словам Меркель, переговоры были серьезные и интенсивные. Ливийские представители договорились о формировании военной комиссии "пять на пять" и назвали имена участников, заявила Меркель.

Меркель после конференции заявила, что ее участники договорились не оказывать содействия сторонам в Ливии, сохранять перемирие

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что цель конференции по Ливии в Берлине достигнута.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. В ней принимали участие как минимум 10 глав государств и правительств. Так, на встречу прибыли президенты России и Турции Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

"Страна" рассказывала, что накануне саммита в Германии власти Ливии прекратили отгрузку нефти.