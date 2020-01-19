Иран пересмотрит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Это произойдет в том случае, если страна сочтет, что Европа использует механизм урегулирования споров по ядерному соглашению 2015 года нечестно.

Об этом рассказал спикер иранского парламента Али Лариджани, передает издание AFP.

"Мы четко заявляем, что если Европа по любой причине использует статью 37 ядерного соглашения нечестно, Иран серьезно пересмотрит сотрудничестве с агентством (МАГАТЭ - Ред.)", - сказал Лариджани.

На прошлой неделе Германия, Франция и Великобритания как страны-подписанты заключенного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном запустили механизм разрешения споров.

Ранее "Страна" псиала, что американские военные убили в Багдаде генерала из Ирана Сулеймани. Операция была проведена по указанию президента Трампа. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

После этого стало известно, что Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг.