Директора коммунального предприятия из Дрогобыча, что находится во Львовской области, подозревают в миллионной растрате. По версии следствия, он украл деньги, которые предназначались для вывоза отходов из города.

О том, что чиновника подозревают в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Прокуратура Львівської області

По версии следствия, 39-летний директор коммунального предприятия Дрогобычского горсовета оформлял расходы за услуги по вывозу мусора, который на самом деле не вывозили. Убытки за не утилизированные на самом деле отходы превысили 1 млн грн.

Чиновник обещал запустить в работу линию по сортировке мусора, но фактически накапливал отходы на отведенном участке.

"По предварительным оценкам Государственной экологической инспекции во Львовской области на свалке в Дрогобыче существенно превышено содержание загрязняющих веществ (относительно фоновой пробы) таких как: цинк, фосфор, нитраты, свинец и других", - добавили в пресс-службе.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Львівської області

Прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной причастности должностных лиц коммунального предприятия из Дрогобыча к присвоению или растрате средств местного бюджета.

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