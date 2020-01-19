Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил журналистов, что манипуляция информацией о "черных ящиках" сбитого самолета МАУ, которые сейчас пребывают в Иране, могут негативно сказаться на переговорах двух стран.

Как сообщает пресс-служба ведомства, журналистов призвали занять взвешенную и ответственную позицию.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - утверждает он.

При этом Данилов призвал журналистов использовать лишь официальные источники информации.

"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - подчеркнул он.

Напомним, руководитель отдела по расследованию событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефара заявил, что иранские эксперты осматривают бортовые самописцы сбитого самолета авиакомпании МАУ, пытаясь расшифровать послания самостоятельно. Решения о том, чтобы передать черные ящики в Украину, не приняли.

Также мы сообщали, что Украина знала, что украинский самолет МАУ был сбит иранской ракетой, однако приняла решение не критиковать тегеранские власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев предпочел придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.