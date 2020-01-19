В сети появилось видео, как Митрополит Украинской православной церкви Митрополит после Литургии в Киево-Печерской Лавре пошел освящать Днепр.

Видеозапись опубликована на странице "Официальный канал Центра информации УПЦ" на YouTube.

"В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы. Вместе с ним был управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после освящения вод Днепра Онуфрий благословил всех желающих, которые решили окунуться в воду.

Видео: YouTube/Офіційний канал Центра інформації УПЦ

Напомним, в Киеве на Крещение вода из всех кранов жителей течет освященная вода, освященная ПЦУ. В канун праздника чин освящения воды провели священнослужители ПЦУ - епископ Васильковский Лаврентий и протоиерей Петр Ландвитович.

Также "Страна" публиковала список адресов, где можно окунуться на Крещение в Киеве. Также стало известно, что возле прорубей на Крещение будут дежурить три тысячи спасателей.