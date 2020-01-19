В следственном изоляторе в Одессе незаконно удерживали в карцере троих человек. Виноватыми считают администрацию СИЗО. Их отпустили только после того, как с проверкой пришел зампрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Заместитель прокурора Одесской области Александр Луняченко вместе с ответственными за направление сотрудниками провел личный прием заключенных в Одесском следственном изоляторе.

"Во время визита были приняты четверо заключенных, а также из карцерных помещений освобождены три незаконно удерживаемых лица", - сообщает пресс-служба.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Одеської Області

Со стороны сотрудников учреждения были допущены нарушения порядка размещения заключенных в камерах. По факту начато служебное расследование.

Ранее "Страна" писала, что в киевском СИЗО заключенные спят по очереди, а окна без стекол завешивают одеялами.

Также мы рассказывали, что в СИЗО Кропивницкого, где произошел бунт заключенных, нашли умершего зэка.