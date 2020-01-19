В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили информацию о том, что в страну не пустили российских артистов. Они должны были выступать в Запорожье.

Имена не названы, однако это, скорее всего, Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко.

Министерство иностранных дел разместило на своей странице в Facebook информацию со страницы Государственной пограничной службы Украины об этом, тем самым официально подтвердив информацию со своей стороны.

В сообщении говорится, что в аэропорту Запорожья украинские пограничники не пустили группу актеров из России, которые прилетели рейсом из Варшавы.

Один гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Еще трое россиян не смогли объяснить, с какой целью они в Украине.

Скриншот: Facebook/МВС України

Напомним, ранее мы сообщали, что пограничники не пустили в Украину популярных российских актеров.

В сообщении погранслужбы не говорится, кто это был, но судя по всему, среди них Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко, так как в Запорожье обнесли забором здание, где должны выступать эти артисты.

Также мы рассказывали, что в СБУ не нашли причин не пускать в Украину выступавших в Крыму российских артистов.