Полиция Киева допускает, что одессит, тело которого обнаружили на столичной Оболони, мог наложить на себя руки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство. Начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят все обстоятельства и причины этого происшествия. Кроме того, будут проверены все версии о смерти мужчины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую ночью. Как выяснилось, у мужчины ыли ножевые ранения в области шеи.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 15 января в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 22 в мусорном контейнере нашли тело младенца.

Также "Страна" писала, что под Киевом судят многодетную мать, которая убила своего младенца сразу после родов.