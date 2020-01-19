Полиция подозревает, что убитый на Оболони одессит сам перерезал себе горло
Полиция Киева допускает, что одессит, тело которого обнаружили на столичной Оболони, мог наложить на себя руки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство. Начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят все обстоятельства и причины этого происшествия. Кроме того, будут проверены все версии о смерти мужчины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую ночью. Как выяснилось, у мужчины ыли ножевые ранения в области шеи.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Напомним, в ночь на 15 января в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 22 в мусорном контейнере нашли тело младенца.
Также "Страна" писала, что под Киевом судят многодетную мать, которая убила своего младенца сразу после родов.