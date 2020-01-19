Посольство Украины в Великобритании потребовало от полиции страны убрать украинский трезубец, который изображен на малом гербе страны из списка символов экстремизма. Также в посольстве требуют официально извиниться.

Об этом рассказала пресс-служба посольства в воскресенье, 19 января, на своей странице в Twitter.

"Размещение Трезубца/Тризуба, национального конституционного и символа герба Украины, в Руководстве по вопросам экстремизма, подготовленного антитеррористической полицией для британских учителей и медицинского состава, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы", - сообщило украинское посольство.

"Мы требуем, чтобы Трезубец был исключен из Руководства и были принесены официальные извинения", - добавили дипломаты.

Скриншот: Twitter/Ukraine's Emb. to UK

Напомним, полиция Британии приравняла украинский тризуб к символам террористов.

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