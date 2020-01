В воскресенье, 19 января, компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon при помощи ракеты-носителя Falcon 9. В ходе запуска планируется проверить работу его системы аварийного спасения экипажа.

Кадры запуска были опубликованы на странице компании в Twitter.

Так, запуск был осуществлен в 17:30 по киевскому времени со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Сами испытания заняли около 10 минут. Однако вместо экипажа использовались манекены, которые были оснащены датчиками для слежения за их "самочувствием".

Уточняется, что для испытания использовался корабль, который уже находился на орбите.В случае успеха корабль Crew Dragon будет сертифицирован NASA для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Также сообщим, что на демонстрационном видео проведение испытания закончилось полным разрушением Crew Dragon.

