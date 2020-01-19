Служба Безопасности Украины не видит причин не пускать в страну российских актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на письмо СБУ.

"Сообщаем, что в настоящее время основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе.

В СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального спектакля с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко в связи с "негативным общественным резонансом среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья.

В СМИ освещается информация о поддержке ими в российских изданиях вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове".

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, ранее мы сообщали, что пограничники не пустили в Украину популярных российских актеров. В сообщении погранслужбы не говорится, кто это был, но судя по всему, среди них Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко, так как в Запорожье обнесли забором здание, где должны выступать эти артисты.