Полиция ищет убийцу одессита, которого зарезали раскладным ножом на Оболони в Киеве
Киевская полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины из Одессы, тело которого было обнаружено на улице Николая Юнкерова на Оболони.
Как сообщает пресс-служба полиции, сообщение о том, что мужчина лежит с ножевым ранением на ступеньках поступило к ним ночью.
"По указанному адресу выехали врачи и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции. На месте врачи осмотрели мужчину и обнаружили у него ножевое ранение шеи. Рядом правоохранители обнаружили раскладной нож, документы и личные вещи мужа. Им оказался 32-летний уроженец Одессы. Полицейские опросили вероятных свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Уточняется, что у мужчины было ножевое ранение в области шеи. Сейчас открыто уголовное производство.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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