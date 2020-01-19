В Украине в конце Крещенского дня 19 января, а также весь день 20 января почти по всей территории страны будет туман. Ожидаемая видимость на дорогах - до полукилометра.

Об ухудшении погодных условий предупреждает Министерство внутренних дел Украины со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Скриншот: Facebook/МВС України

"По прогнозам Укргидрометцентра, до конца дня 19 января, ночью и утром 20 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м.", - говорится в сообщении.

Раннее "Страна" рассказывала о том, как антициклон Ekart повлияет на погоду в Украине после Крещения.

Также мы писали, что накануне праздника Крещения Киев накрыл аномально густой туман. Мы публиковали фотографии Крещатика, который тонет в клубах тумана.