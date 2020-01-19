Митрополит Онуфрий провел литургию в Киево-Печерской Лавре. Фото
Митрополит Украинской Православной церкви Онуфрий провел Божественную литургию в Киево-Печерской Лавре.
Как сообщает пресс-служба УПЦ, службу с ним также вели митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и не только.
Фото: facebook.com/Church.ua
"Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви. По завершении Божественной литургии состоялся крестный ход к источникам преподобных Антония и Феодосия, где наместник Лавры митрополит Павел возглавил чин великого освящения воды", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/Church.ua
Уточняется, что сразу после богослужения Онуфрий отправился освящать воды Днепра.
Напомним, в Киеве на Крещение вода из всех кранов жителей течет освященная вода, освященная ПЦУ. В канун праздника чин освящения воды провели священнослужители ПЦУ - епископ Васильковский Лаврентий и протоиерей Петр Ландвитович.
Также "Страна" публиковала список адресов, где можно окунуться на Крещение в Киеве. Также стало известно, что возле прорубей на Крещение будут дежурить три тысячи спасателей.