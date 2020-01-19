Пограничники не пустили в Украину российских актеров Башарова, Колесникова и Ларису Удовиченко

В аэропорту Запорожья украинские пограничники не пустили группу актеров из России. Они прилетели рейсом из Варшавы. Один из них незаконно посещал Крым, еще трое не смогли объяснить, зачем они в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

"Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", - говорится в сообщении.

В сообщении пограничников имена артистов не называются, судя по всему, среди них Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко, так как в Запорожье обнесли забором здание, где должны выступать эти артисты.

Cкриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

Пограничники отказали ему во въезде в Украину, а также поставили отметку в паспорте о том, что ему запрещено ездить в нашу страну. Еще трое россиян не смогли объяснить, с какой целью они в Украине.

В погранслужбе добавили, что за прошлый год пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, которым было запрещено въезжать в страну и которые незаконно посещали оккупированные территории.

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