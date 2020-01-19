В Организации объединенных наций выпустили отчет под названием "Всемирная экономическая ситуация и перспективы 2020 года", в которой говорится о росте мировой экономики на 2,3%.

Данный показатель является самым низким за последнее десятилетие, сообщает "Укринформ" со ссылкой на отчет "Всемирная экономическая ситуация и перспективы 2020 года".

"Однако в мире может наблюдаться небольшое оживление экономической активности в 2020 году с ростом на 2,5%. Но обострение отношений в торговой сфере, финансовые потрясения или эскалация геополитической напряженности могут сорвать возобновление роста", - утверждает главный экономист ООН, помощник Генсека ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис.

Предполагается, что рост мировой экономики упадет до 1,8%. Однако длительная слабость глобальных показателей может нарушить устойчивость и развитие менее важных показателей.

Кроме того, был представлен график динамики ВВП в разных странах. Ожидается, что показатель упадет в Венесуэле, Аргентине, Эквадоре, Намибии, Анголе, Замбии, Судане, Иране, Омане.

Украина на графике обозначена как страна, рост ВВП которой будет в пределах 2-5% на душу населения. Для сравнения, в России – от 0,5% до 2%, а в Польши и Молдове – более 5%.

Напомним, накануне заседания фракции "Слуги народа", куда вызвали на ковер министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривни, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента. В частности, что у президента примитивное понимание экономики.

Также "Страна" писала, что на опубликованных пленках Гончарука речь идет о замедлении роста ВВП.