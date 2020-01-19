Прогноз погоды. Фото: РБК-Украина

Антициклон Ekart, который сейчас господствует над Украиной и большей частью Европы, вытеснил осадки на Средиземноморье, Атлантику и север Скандинавии.

В связи с этим антициклоном над Украиной будет сухая погода и после праздника Крещения. 

Фото: Facebook/Наталка Диденко

Фото: Facebook/Наталка Диденко

Фото: Facebook/Наталка Диденко

О погоде на праздник Ивана рассказала у себя на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0...+4 градуса, на востоке местами 0...-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый", - рассказала синоптик. 

Кроме того, Диденко рассказала, что в Киеве 20-го января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​будет примерно 0...+2 градуса. Ветер ив столице будет северо-западный, порывистый.

Facebook/Наталка Диденко

Скриншот: Facebook/Наталка Диденко

Ранее "Страна" писала, какой будет погода в Украине после Крещения.

Также мы рассказывали, что Киев накрыл густой туман накануне Крещения.

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