Синоптик сообщила, как антициклон Ekart повлияет на погоду в Украине после Крещения
Антициклон Ekart, который сейчас господствует над Украиной и большей частью Европы, вытеснил осадки на Средиземноморье, Атлантику и север Скандинавии.
В связи с этим антициклоном над Украиной будет сухая погода и после праздника Крещения.
Фото: Facebook/Наталка Диденко
О погоде на праздник Ивана рассказала у себя на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0...+4 градуса, на востоке местами 0...-2 градуса мороза. Ветер будет с северо-запада, порывистый", - рассказала синоптик.
Кроме того, Диденко рассказала, что в Киеве 20-го января осадки маловероятны, температура воздуха днем будет примерно 0...+2 градуса. Ветер ив столице будет северо-западный, порывистый.
Скриншот: Facebook/Наталка Диденко
Ранее "Страна" писала, какой будет погода в Украине после Крещения.
Также мы рассказывали, что Киев накрыл густой туман накануне Крещения.