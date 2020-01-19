В полиции подсчитали, что в прошлом году количество пьяных аварий в Украине превысило более 115 000 случаев. Лидерами стали Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Винницкая области.

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, именно столько протоколов было составлено правоохранителями.

Фото: facebook.com/Bilosh

"Кто-то подумал, что выпил не так и много, кто-то, что его пронесет, и он не попадется полицейским, а кто-то вообще сел за руль в полумертвом состоянии, считая, что ему “море по колено” и ничего его не остановит. Люди думают разное... Но не думают об одном — последствиях", - говорится в обращении.

Белошицкий уточнил, что всего произошло 1216 ДТП с пострадавшими. Погибло 106 человек. Еще 1616 получили травмы различной степени тяжести.

"Выпили? Вызовите такси, вызовите драйвера, попросите друга, знакомого подстраховать вас, но никогда не позволяйте себе сесть за руль нетрезвым. Даже если выпили немного, даже если чувствуете себя "нормально". Никогда. Это может стоить жизни или здоровья вам или другим людям", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/Bilosh

Напомним, что под Ровно машина вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус, погиб человек.

Также мы писали о том, что во вторник, 14 января, около Варшавы произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, включая двух граждан Украины.