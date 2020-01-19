В воскресенье, 19 января, на улице Радунская на Троещине, на большой скорости столкнулись сразу несколько транспортных средств.

Как сообщают "Вартови.Еспресо", виновник гнал на скорости под 150 км/ч и вылетел на встречную полосу.

"Он врезался по касательной в "Субару", повредив левой сторону "японца", после чего неуправляемый "Опель" продолжил движение и врезался в "Газель", которая двигалась в попутном с ним направлении", - говорится в сообщении.

Фото: espreso.tv

Уточняется, что от удара газель стала на два колеса, а сам транспорт развернуло в сторону тротуара и перевернуло на бок.

Фото: espreso.tv

Виновником ДТП оказался 20-летний мужчина с признаками опьянения. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Предполагается, что там же он пройдет тест на алкголь.

Фото: espreso.tv

Ранее сообщалось, что под Одессой BMW протаранил машину "скорой", ее водитель погиб, врач - в реанимации. Виновник с места ДТП сбежал.

Также мы писали, что в ДТП в Словакии пострадали пятеро украинцев.