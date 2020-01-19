В понедельник, 20 января, в Украине будет относительно теплая погода. В некоторых городах ожидаются небольшие дневные морозы. По всей территории страны ожидаются ночные заморозки. Осадков по всей стране синоптики не ожидают.

О погоде на понедельник говорят данные Укргидрометцентра.

В западных городах Украины - Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Черновцах, Хмельницком и Виннице сегодня днем ожидается от 0 до +3 градусов. В Ужгороде будет от +2 до +4 градусов. Ночью ожидается -1...-4 градуса мороза на всей территории Западной Украины.

В Житомире днем от 0 до +2, а ночью от -1 до -3 градусов. В Чернигове и Сумах днем ожидается от -1 до +1 градусов. Ночью - до -4. Такая же погода ожидается и на востоке Украины - в Луганске и Донецке. В Харькове температура днем от 0 до +2, ночью - от -2 до -4.

В центре Украины - в Черкассах и Полтаве - будет до +2 градусов тепла, а ночью от -2 до -4 градусов. В Кропивницком, Днепре, Запорожье днем -1...+1 градусов, ночью ожидается -2...-5 градусов.

На юге - в Одессе, Николаеве, Херсоне и Крыму будет 0..+3 градуса днем. Ночная температура составит от -1 до -4 градусов.

В Киеве днем от -1 до +1, а ночью - от -3 до -5 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в приюте для животных под Житомиром из-за теплой погоды проснулись три медведя.

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