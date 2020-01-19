Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра возле Свято-Покровского собора в Киеве.

Как сообщает пресс-служба УПЦ, вместе с ним был управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, а также верующие киевляне.

Фото: facebook.com/church.information.center

"Предстоятель УПЦ трижды погрузил крест в воды Днепра, совершая чин Великого освящения вод, после чего он выпил святую агиасму прямо из реки и умылся крещенской водой. Его примеру последовал митрополит Антоний и епископы УПЦ", - говорится в сообщении.

После молебена Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником и окропил присутствующих святой водой.

Фото: facebook.com/church.information.center

"Сердечно поздравляю с великим праздником Крещения Господня! Этот праздник также называется Богоявлением. В святом Крещении Спаситель освятил воды Иордана, и не только Иордана, но и воды всего земного шара. В Своем Крещении Господь явил нам тайну Святой Живоначальной Троицы, потому что на Иордане открылись небеса и услышали все голос Небесного Бога Отца, Который сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» и Святой Дух сошел на Спасителя в виде голубя. Отец говорил, Святой Дух сошел, а Сын крестился", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/church.information.center

Напомним, в Киеве на Крещение вода из всех кранов жителей течет освященная вода, освященная ПЦУ. В канун праздника чин освящения воды провели священнослужители ПЦУ - епископ Васильковский Лаврентий и протоиерей Петр Ландвитович.

Также "Страна" публиковала список адресов, где можно окунуться на Крещение в Киеве. Также стало известно, что возле прорубей на Крещение будут дежурить три тысячи спасателей.