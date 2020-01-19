В Запорожье территорию ДК "Днепроспецсталь", где запланировано выступление российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко, обнесли забором.

Как сообщает "Цензор.нет", забор представляет собой металлическую конструкцию в человеческий рост.

Фото: censor.net.ua

"Появилось ограждение перед ДК "Днепроспецсталь". Это место где должны выступить Башаров и другие", - говорится в сообщении.

Фото: censor.net.ua

Уточняется, что в здании ДК запланирован показ спектакля "Идея Фикс", который начнется в 19:00. Позже появилась информация, что Марат Башаров, внесенный в базу "Миротворца", передумал ехать в Украину.

Фото: censor.net.ua

Напомним, 6 января в Киеве националисты сорвали лекцию известной российской блогерши Александры Митрошиной. Трое мужчин под видом слушателей проникли в зал, где с мест начали выкрикивать грубые слова и припомнили ей посещение Крыма в 2017 году.

Позже стало известно, что блогеру из РФ Александре Митрошиной запретили въезжать на территорию Украины на три года из-за ее незаконного пребывания в аннексированном Крыму.