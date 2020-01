Каждый год сотрудники посольства США в Украине - американцы и украинцы - купаются в проруби на Крещение. В этом году дипломаты также окунулись в Днепр, следуя церковному обряду. Купальщики остались довольны водой и рассказали, что делают это в уважение к украинским традициям.

Видео того, как американские и украинские сотрудники окунаются в ледяную воду, появилось на странице Посольства США в Киеве в Twitter.

"Следуя традициям Крещения, сотрудники посольства США ныряли в ледяную воду Днепра!", - говорится в подписи к видео.

Сотрудники рассказывают, что решили сделать это потому, что окунуться в холодную воду - хорошее и бодрое начало года. К тому же, по их словам, они уважают украинские традиции.

"Водичка супер, супер класс", - рассказывают дипломаты, выходя из воды.

🇺🇦 Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!



🇺🇸 Following the tradition of Vodokhreshcha, U.S. Embassy Kyiv staff took a plunge into the freezing Dnipro water! pic.twitter.com/uxFvAqkrqn