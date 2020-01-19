В воскресенье, 19 января, в Германии проходят мировых лидеров относительно урегулирования конфликта в Ливии.

Как сообщает DW, на встречу прибыли президенты России и Турции Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Так, правительство ФРГ пригласило на конференцию представителей обеих сторон конфликта: главу Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара.

Кроме того, на встрече также присутствует государственный секретарь ООН Антониу Гутериш.

На данный момент в Ливии сформировалась дуалистичность власти: в Бенгази действует правительство, которое поддерживают арабские страны, а в Триполи другое – его поддерживает ООН, ЕС и Турция.

Восточные власти поддерживает армия генерала Халифа Хафтара. Его планы по захвату Триполи поддерживает Россия, Египет, ОАЭ и Иордания.

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 січня 2020 р.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

На самой встрече Путин одобрительно оценил действия Германии, которая пригласила а встречу обе стороны конфликта.

"Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию. Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, и нас с вами, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки", - сказал он.

В то же время Помпео обсудил с верховным представителем ЕС Жозелем Боллерем вопросы совместной работы в целях укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

А сама Меркель, вместе с главой МИД Хайко Маасом провела отдельные встречи как с Хафтаром, так и с Сарраджем.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган направил войска в Ливию, после того как об этом попросило руководство североафриканской страны.

Ранее мы сообщали, что ПНС под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Хафтара, помимо России, поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.