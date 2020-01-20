Сотрудников ГАИ МВД, направленных начальством 29 декабря 2013 года на дорогу Киев-Межигорье, судят уже шестой год за выполнение служебных обязанностей.

Напомним, что накануне нового 2014 года к поместью Януковича съехалось более 100 участников Автомайдана на личных автомобилях.

Милиционеры из различных подразделений ГАИ Киевской области были выдвинуты на автотрассу.

Впрочем, милиционеры ограничились лишь составлением протоколов о нарушениях правил дорожного движения и рапортов начальству – физически блокировать дорогу к Межигорью сотрудники просто не могли.

Через два месяца Майдан победил. А всех сотрудников ГАИ, выполнявших свою работу 29 декабря 2013 года, уволили и подвергли судебному преследованию.

Всего в жернова "революционного" правосудия попало 19 сотрудников ГАИ МВД, стянутых к Межигорью 29 декабря 2013 года со всей Киевской области.

"Мы были сотрудниками ГАИ и не обладали полномочиями силой останавливать машины Автомайдана. В тот момент машины и не останавливались по нашему требованию, хотя реально нарушали правила ПДД – многие номера были закрашены или заклеены скотчем. На следующий день я написал рапорт начальству о том, что происходило вчера, от руки на обычном листе бумаги. Протоколов в тот день я не составлял. Однако потом, когда генпрокурором стал Юрий Луценко, по его приказу меня и моих коллег, направленных тогда начальством под Межигорье, незаконно уволили и открыли уголовные производства. По ст. 340 УК Украины – воспрепятствование организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, и ст. 366 – служебная подделка. Подделкой, по мнению следователей и прокуроров стал… рапорт начальству о происходившем на дороге, написанный уже на следующий день – 30 декабря. Сначала уголовное производство объединили в одно дело, а потом раскидали по разным районным судам области – несмотря на то, что даже прокуроры понимают, что никакого "препятствования" проезду не было. А над "вещественным доказательством служебной подделки", прокуроры, ведущие мое дело, просто смеются. Рукописный рапорт начальству на листе А-4 – не документ, то есть никакой "служебной подделки" не было", - рассказал "Стране" бывший инспектор ГАИ Александр Мияль.

Впрочем, многие коллеги Александра Мияля – инспектора ГАИ, все же составляли протоколы по административным нарушениям Правил дорожного движения. Интересно, что большую часть таких протоколов, как в 2013 году, так и сейчас, просто не принимают во внимание суды по различным причинам – от неправильного составления документа, до незначительности нарушения ПДД или отсутствия доказательств факта нарушения ПДД.

Но после победы Майдана административные протоколы, составленные сотрудниками ГАИ 29 декабря 2013 года под Межигорьем стали поводом для уголовного преследования милиционеров, выполнявших свою работу.

Нескольких из милиционеров, вскоре после открытия уголовных производств в отношении них по ст.340 и ст.366 Уголовного кодекса Украины, суды приговорили к году лишения свободы.

Но суды над большинством из 19 экс-сотрудников ГАИ, направленных 29 декабря 2013 года под Межигорье, длятся до сих пор.

При этом, некоторые из милиционеров уже добились оправдательного приговора. Ведь все суды, которые рассматривают дело "о препятствовании милиционеров проезду Автомайдана", столкнулись с тем, что у следствия нет вещественных доказательств – якобы "подделанных" протоколов и свидетельств того, что сотрудники ГАИ физически препятствовали митингу в Межигорье.

Также у следствия нет доказательств, что сотрудники ГАИ "препятствовали" проезду Автомайдана.

К слову, 29 декабря 2013 года одного из милиционеров – подполковника милиции Олега Г. ранили ножом. Однако расследования по факту ранения так и не начинали.

Однако самым удивительным во всей этой истории оказалась роль прокурора Вышгородской прокуратуры Александра Черноблавского, также направленного 29 декабря 2013 года на помощь сотрудникам ГАИ.

Александр Черноблавский

По словам милиционеров и сослуживцев Черноблавского, несмотря на то, что он лично работал вместе с милицией 29 декабря 2013 года под Межигорьем, судебные жернова его обошли стороной.

Прокурор сделал отличную карьеру и…. принял активное участие в преследовании сотрудников ГАИ.

После победы Майдана прокурор Александр Черноблавский был переведен в прокуратуру Киевской области. И уже в новой должности подписал подозрения тем самым сотрудникам ГАИ под Межигорьем. Вместе с которыми, собственно, и работал в тот день и в том же месте.

Усердие прокурора не осталось незамеченным начальством, Александр Черноблавский был награжден ведомственным знаком отличия и переведен в отдел прокуратуры, который занимается расследованиями преследований, совершенных в отношении активистов Майдана.

"Александр Черноблавский во время Майдана задерживал активистов и открывал на них уголовные дела. Но это не стало помехой его карьере, уже в качестве "расследователя" преследований активистов", - недоумевает один коллег Александра Черноблавского – прокурор М.