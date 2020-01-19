В декабре 2019 года в Украине зарегистрировали 338,2 тыс. безработных, что на 17% выше, чем в прошлом месяце. В ноябре 2019 года безработными числились 288,9 тысячи человек, что на 49,3 тысячи меньше.

Это самый высокий уровень, начиная с марта 2019 года.

При этом больше всего безработных - среди женщин (177,3 тыс.), тогда как неработающих мужчин 160,9 тыс.

Отчет об уровне безработных публикует сайт Государственной службы статистики. В декабре количество вакансий также сократилось на 27% - до 59 тысяч по сравнению с 80,9 тысяч в ноябре. Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила 6 человек (в ноябре – 4 человека).

Большинство безработных в последнем месяце 2019 года проживают в городе – 176 тыс. (сельское население – 162,2 тыс. человек).

По данным Госстата за 2-й квартал 2019 года, самую высокую среднюю зарплату в Украине зафиксировали в Мариуполе.

По итогам января 2019 года размер средней заработной платы уменьшился по сравнению с декабрем 2018 года на 12,8%, или на 1350 гривен – до 9 223 гривен в месяц.