В скандально известной элитной многоэтажке по адресу: улица Грушевского 9а, которая в народе получила название "дом-монстр" за испорченный вид на панораму Днепра и Лавру, успешно орудуют квартирные аферисты.

Как стало известно "Стране", мошенники "кидают" доверчивых арендаторов с двойными сдачами одной квартиры.

Так, только 18 января в столичную полицию обратилась обманутая женщина с заявлением о том, что арендаторы, которых она нашла по интернету, ей предложили сдать 3-комнатную квартиру премиум-класса. Средняя цена такого жилья колеблется на Грушевского,9 А от 5 до 8 тысяч долларов в месяц.

Потерпевшая заплатила аванс -12500 грн.,а когда приехала заселяться, оказалось что квартира сдана другим людям. Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). В ходе следствия выясняется, были ли это единичные случаи мошенничества со сдачей одной премиум-квартиры нескольким клиентам или этот промысел поставлен на поток.

Напомним, секретная штаб-квартира Владимира Зеленского на время предвыборной кампании в апреле 2019 года также находилась в доме по Грушевского 9А на третьем этаже.

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского.

Ранее "Страна" сообщала, как из квартиры на Печерске вынесли больше миллиона и шубу из волка.