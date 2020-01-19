Иранские эксперты осматривают бортовые самописцы сбитого самолета авиакомпании МАУ, пытаясь расшифровать послания самостоятельно. Решения о том, чтобы передать черные ящики в Украину, не приняли.

Как сообщает издание IRNA со ссылкой на руководителя отдела по расследованию событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефара, в случае неудачной попытки расшифровать "черные ящики", их передадут в Украину или Францию.

"Мы пытаемся прочитать "черные ящики" здесь, в Иране, в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не приняли решение об отправке их в другую страну, - добавил он.

Ранее Резайефар говорил IRNA, что у Ирана нет технологии для считывания черного ящика сбитого Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев, что самописец будет отправлен во Францию, потому что его могут повредить в процессе восстановления.

В пятницу, 17 января, Офис Генерального прокурора в третий раз направил запрос Ирану о международно-правовой помощи для того, чтобы получить доступ к бортовым самописцам с украинского самолета МАУ, который упал под Тегераном вследствие попадания ракеты военного формирования КСИР в борт лайнера.

Также мы сообщали, что Украина знала, что украинский самолет МАУ был сбит иранской ракетой, однако приняла решение не критиковать тегеранские власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев предпочел придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.