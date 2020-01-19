Зеленый космос. Пентагон показал униформу космических войск США
В Пентагоне показали, как будет выглядеть форма бойцов космических войск Соединенных Штатов Америки
Кадр с униформой военных опубликован на странице United States Space Force в Twitter.
"В Пентагоне впервые показали униформу с нашивкой космических войск", - говорится в подписи.
Уточняется, что сама униформа сделана в камуфляжной расцветке и отличается от других униформ лишь нашивкой. То есть она зеленоватого цвета.
Фото: twitter.com/SpaceForceDoD
Напомним, 22 декабря стало известно, что подписанный президентом США Дональдом Трампом бюджет страны на 2020 год предусматривает создание Космических войск страны. Кроме того, документ предусматривает помощь для Украины в пределах 300 млн долларов и санкции против России.
Ранее "Страна" приводила слова президента США Дональда Трампа о том, что космическое командование в стране начнет свое развитие в области наступательных и оборонных возможностей.