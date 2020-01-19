Полиция Британии приравняла украинский тризуб к символам террористов. Фото
В Великобритании полиция приравняла к символам террористов и экстремистам государственный герб Украины – тризуб.
Документ, в котором перечисляется экстремистская символика, был разослан медицинским работникам и преподавателям. Его у себя в Твиттер публикует посольство Украины в Британии.
Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Уточняется, что в разделе организаций, которые исповедуют идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".
При этом полиция настаивает на том, что пособие создавалось с информационной целью, и не несло задачи определить все группы, которые описываются там, как экстремистские.
Тем не менее, посольство Украины в Британии уже обратилось к властям с требованием убрать государственный символ из документации.
"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из Руководства с официальными извинениями", - говорится в сообщении.
Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Ранее мы рассказывали, как американцы связывают "Азов" с экстремистами в США.
После претензий к "Азову" от США, МИД Украины разослал в посольства темник, как защищать полк от обвинений в терроризме.