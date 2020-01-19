В Киеве на Крещение вода из всех кранов жителей течет освященная вода, освященная ПЦУ. В канун праздника чин освящения воды провели священнослужители ПЦУ - епископ Васильковский Лаврентий и протоиерей Петр Ландвитович.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевводоканал"

"В канун Крещения на Деснянской водопроводной станции Преосвященнейший Лаврентий, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии и прот. Петр Ландвитович, настоятель храма Бл. князя Ярослава Мудрого (теплая София) совершили чин великого освящения воды. Также в Крещенский Сочельник Отец Богдан Николин совершил чин освящение воды на Днепровской водопроводной станции Киевводоканала. Обе станции поставляют воду в 100% киевских домов, отныне она освященная", - говорится в нем.

Тем, кто захочет на Крещение набрать святой воды из цистерны, нужно подойти со своей тарой к водовозке, которая будет стоять в Гидропарке возле часовни Крещения Господнего с 14:00 19 января. Святила ли и там воду частично признанная в мире ПЦУ - водоканал не сообщает.

Также "Страна" публиковала список адресов, где можно окунуться на Крещение в Киеве. Также стало известно, что возле прорубей на Крещение будут дежурить три тысячи украинских спасателей.