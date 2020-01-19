Сегодня Украина встречала в "Борисполе" тела погибших в Иране украинцев - жертв крушения "Боинга" компании МАУ. "Страна" вела онлайн-репортаж с траурного мероприятия.

Во время церемонии прощания тела выносили из самолета в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других топ-чиновников.

Фоторепортаж с этого события публикует Офис президента.

Фото: president.gov.ua

Как сообщает пресс-служба президента, чиновники высказывают слова сочувствия всех членам семей погибших.

Фото: president.gov.ua

"Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране во время крушения самолета авиакомпании МАУ, уже на родине. Владимир Зеленский и Офис Президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память!", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Ранее мы писали, что останки украинского экипажа рейса PS752, сбитого иранскими ПВО 8 января, на выходных прибыли в Украину.

Также "Страна" сообщала, что в связи с репатриацией, будут введены незначительные ограничения на дорогах в районе аэропорта "Борисполь" в Киеве.