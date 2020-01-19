В Киеве на Троещие загорелась многоэтажка. Видео пожара публикует паблик "ДТП Киев".

"Возгорание на 3-4 этаже многоэтажного дома. Происходит эвакуация жильцов. Также густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники. Детали происшествия и информация о пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пожар происходит на улице Каштановая, 15а.

По предварительным данным, горит квартира не четвертом этаже 16-этажки. Сам пожар удалось локализовать, однако он "захватил" почти 65 квадратных метров. Одна из комнат квартиры выгорела полностью.

Фото: facebook.com/Троещина FB

Позже стало известно, что из пожара вынесли пострадавшую женщину. Ее госпитализировали, но детали ее состояния пока неизвестны.

Также сообщается, что из-за пожара задерживается движение автобусов №21, которые ездят по улице Каштановой. Сейчас они временно ходят по маршруту автобусов №73.

Напомним, утром в четверг, 16 января, в Днепровском районе Киева водитель мусоровоза обнаружил возгорание внутри мусорного контейнера во время движения, после чего прибыл в пожарную часть, где спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Ранее мы писали, что в Киеве горел ангар на бывшей швейной фабрике, во время чего эвакуировали 40 человек.