Депутат Государственной думы Андрей Козенко во время общения с журналистами в Крыму заявил, что территории Донецкой и Луганской областей являются "особыми субъектами" России.

Видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале телекомпании "Юнион".

"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации. То, какую политику мы проводим со стороны народной дипломатии, это сегодня очень важно. Нам нужно наращивать взаимовыгодные экономические программы, социальное сотрудничество, сотрудничество политическое", - утверждает он.

Более того, Козенко считает, что Россия таким образом "дает посыл всей территории Украины, как нужно объединятся", а также призывает всех россиян, проживающих в Украине, объединятся в "мощное пророссийской движение".

Выступление Козенко - с 4-й минуты

Напомним, что у Киева есть пять планов по реинтеграции Донбасса.

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