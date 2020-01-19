Прощание с погибшими в "Боинге". Появились фото траурного кортежа с высоты птичьего полета
"Страна" публикует фото черных катафалков с телами погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране украинцев.
Их тела сегодня доставили в аэропорт "Борисполь".
Скриншот: YouTube/Hromadske
Кортеж с телами погибших сделал круг аэропорта в знак памяти о трагедии.
Скриншот: YouTube/Hromadske
Так, автомобили выезжали из аэропорта, где стояли сотрудники "Борисполя" со слезами на глазах.
Скриншот: YouTube/Hromadske
Напомним, в киевском аэропорту "Борисполь" сегодня встречали самолет с телами погибших в Иране украинцев. На глазах у президента Владимира Зеленского, силовиков и министров из самолета вынесли тела всех членов экипажа, а также пассажиров, которые погибли при крушении "Боинга" в Тегеране в результате попадания в судно двух ракет.
Также сообщалось, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания с украицнами, которые погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.