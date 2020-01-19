"Страна" публикует фото черных катафалков с телами погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране украинцев.

Их тела сегодня доставили в аэропорт "Борисполь".

Скриншот: YouTube/Hromadske

Кортеж с телами погибших сделал круг аэропорта в знак памяти о трагедии.

Скриншот: YouTube/Hromadske

Так, автомобили выезжали из аэропорта, где стояли сотрудники "Борисполя" со слезами на глазах.

Скриншот: YouTube/Hromadske

Напомним, в киевском аэропорту "Борисполь" сегодня встречали самолет с телами погибших в Иране украинцев. На глазах у президента Владимира Зеленского, силовиков и министров из самолета вынесли тела всех членов экипажа, а также пассажиров, которые погибли при крушении "Боинга" в Тегеране в результате попадания в судно двух ракет.

Также сообщалось, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания с украицнами, которые погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.