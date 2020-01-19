Сегодня, 19 января, в Киеве на Михайловской площади состоялась антифашистская акция в память об известном российском адвокате Станиславе Маркелове, которого убили 19 января 2009 года ультраправые.

Это ежегодное мероприятие, которое проводят и в Украине.

Митинг попытались сорвать ультраправые и националисты. "Страна" проследила, как развивались события.

Чего требовали антифа

Митинг начался в 12:00. С одной стороны Михайловской площади выстроились так называемые антифашисты. Они держали в руках плакаты с надписями: "Хватит кормить ультраправых", "За неизвестными патриотами стоят известные депутаты", "Расформируйте полк АЗОВ", "Надо расследовать нападения праворадикалов", "Время бороться с убийцами", "Помнить - значит, бороться", "Прощай террор" и другие.

В центре акции выступал спикер, который громко повторял в рупор призывы собравшихся: "Прочь фашизм! Прочь капитализм", "Права человека - будущее Украины".

Всего представителей антифашистов собралось около 20 человек. Их охраняло столько же правоохранителей и сотрудников "Полиции диалога", которые цепью выстроились перед демонстрантами.

Националисты на акции

По другую сторону Михайловской площади находились, собственно, националисты. Противники акции недолго не просто стояли за полицейским кольцом оцепления. Молодые парни около 17 лет в балаклавах всячески демонстрировали свое недовольство.

"Где Русский мир, об@рались, эу? Ну, давайте "ЛНР", эл-эн-эр, давайте поменяемся... Русский мир?", - всячески провоцировали собравшихся националисты. На видео есть момент, как человек в камуфляже и закрытым лицом начал оскорблять прохожую.

В конце-концов, часть группы прорвала оцепление правоохранителей и стала закидывать антифашистов яйцами.

Другие ультраправые выстроились так же, как антифашисты, в ряд. В руки взяли флаги "Правого сектора" и затянули знакомую кричалку: "Ми непереможні, шаблі догори. Буде вільна Україна, буде Ненька самостійна . Гей москалів на ножі, на ножі! Батько Петлюра ще до нас прийде".

Потасовку растащили органы правопорядка. Участников акции коридором к фуникулеру вывели правоохранители. Противники митинга пытались их атаковать - бросали яйца и петарды. В толпе правоохранителей прозвучала фраза, что есть задержанный.

Полиция позже сообщила, что задержала на акции 11 представителей радикалов, которые атаковали антифашистов.

Марш радикалов за городом

Накануне в телеграм-канале националистической направленности были опубликованы сообщения с призывом ликвидировать участников антифашистской акции. Утром на майдане независимости появился флаг с надписью "Убить антифашиста".

Там также говорится, что левые анархисты планируют сегодня еще один марш.

Предположительно, он пройдет за городом. В нем примет участие группа "РевДии", которые призывают убивать "ментов", "панов", "буржуев", свергать правительство, не доверять церкви и рушить тюрьмы.

На антифашистов уже объявили охоту. "Комрады" ультраправых из Харькова и других городов заклеивают городские столбы и рекламные площади листовками с надписью: "Врагам - место в аду, истребляй левую сволочь, пока она не уничтожила твою нацию".

Также появляются призывы к убийству и другим расправам с антифашистами.