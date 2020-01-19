Запуск новой программы МВФ, которая предусматривает выделение нашей стране 5,5 млрд долларов, возможна лишь после выполнения ранее установленных условий.

Об этом во время презентации результатов нового исследования в Вашингтоне заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает "Укринформ".

"Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне, которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего Исполнительного совета", - сказала она.

Напомним, в Фонде требуют от Украины принятия закона о продаже земли и отказал от возвращения "Приватбанка" прежним владельцам.

Ранее Международный валютный фонд заявил о том, что поддерживает нынешнюю политику украинского правительства, которое возглавляет премьер-министр Алексей Гончарук.

Также "Страна" писала, что Украина должна вернуть Международному валютному фонду около 1,4 миллиарда долларов в 2020 году.