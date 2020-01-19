В Киеве на Михайловской площади стартовала антифашистская акция - традиционное мероприятие памяти убитого российского адвоката и правозащитника Станислава Маркелова.

Как сообщает корреспондент "Страны", участие в акции принимают около 20 человек, в руках у них плакаты "Расформируйте полк АЗОВ", "Хватит кормить ультраправых", "Надо расследовать нападения праворадикалов".

Спикер акции в мегафон скандирует "Прочь фашизм! Прочь капитализм", а также "Права человека - будущее Украины". Охрану порядка обеспечивают несколько десятков правоохранителей. Участников акции силовики взяли в кольцо оцепления.

Противники акции стоят за кольцом оцепления. В основном это молодые парни возрастом 17 лет, многие из них - в балаклавах. Во время акции произошла небольшая потасовка - в сторону митинга полетели яйца.

Все фото: Страна.ua

Накануне в телеграмм-канале националистов были опубликованы сообщения с призывом ликвидировать участников антифашистской акции. Утром на майдане независимости появился флаг с надписью "Убить антифашиста".

Как сообщала "Страна", сегодня в Киев прибыли тела всех погибших в Иране. Их вынесли из самолета под траурную музыку.

Ранее националисты из С14 показали, как будут "реинтегрировать Донбасс".