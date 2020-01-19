В воскресенье, 19 января, скончался Руслан Владыко – белорусский музыкант, гитарист и один из основателей группы "Ляпис Трубецкой".

Об этом у себя в Facebook рассказал продюсер группы Евгений Колмыков.

"Руслан Петрович Владыко. 12.07.1974 - 19.01.2020", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/people/Колмыков-Евгений

Уточняется, что летом гитариста избили в Минске, после чего он лежал в коме, не приходя в сознание. По данному факту полиция открыла уголовное дело, и, скорее всего, статью переквалифицируют.

Дату и место прощания с Владыко родственники артиста назовут позже.

Музыкант родился 12 июля 1972 года и был одним из тех, кто в конце 1980-х создал группу "Ляпис Трубецкой". От фанатов получил прозвище "Пан Руслан".

Напомним, 23 сентября прошлого года во время концерта в Черкассах группы Ляпис-98 зрители назвали солиста Сергея Михалка двойником и "прогнали" его со сцены.