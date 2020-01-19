После возмущений Бородянский отказался от планов сносить "Тачанку" в Каховке
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поддержал идею о том, чтобы вместо сноса монумента "Легендарная тачанка" на месте памятника в Херсонской области создать "Музей монументальной пропаганды".
Об этом Бородянский написал у себя в Telegram.
"Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине! Отдельная благодарность Александру Ройтбурду!
Ближе к марту сообщим детали", - написал он.
Отметим, что такое решение было принято после большого скандала, который разразился в Украине после намерений Института нацпамяти уничтожить "Легендарную тачанку".
Детально мы разбирали эту историю в материале Последний бой "Тачанки". Зачем Институт нацпамяти хочет снести легендарный монумент.
Также мы писали, что мэр Каховки заявил, что будет бороться за легендарный памятник. "... я готовлю обращение к президенту, губернатору Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову. Будьте уверены, каховчане не простят, если мы позволим утилизировать Тачанку", - сообщил каховский городской голова.