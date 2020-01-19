В киевском аэропорту "Борисполь" сегодня встречали самолет с телами погибших в Иране украинцев.

На глазах у президента Владимира Зеленского, силовиков и министров из самолета вынесли тела всех членов экипажа, а также пассажиров, которые погибли при крушении "Боинга" в Тегеране в результате попадания в судно двух ракет.

Подробности церемонии читайте в материале "Страны" под названием "В "Борисполе" на глазах у Зеленского из самолета выносят тела погибших в Иране украинцев".

Видео: YouTube/hromadske

Украинский "Боинг" в небе над Тегераном сбили 8 января. Погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Ранее мы писали, что останки украинского экипажа рейса PS752, сбитого иранскими ПВО 8 января, на выходных прибыли в Украину.

Также "Страна" сообщала, что в связи с репатриацией, будут введены незначительные ограничения на дорогах в районе аэропорта "Борисполь" в Киеве.