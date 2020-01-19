Президент США Дональд Трамп рассказал о последних минутах жизни убитого по его приказу иранского генерала Касема Сулеймани, умолчав о том, что генерал собирался взорвать американское посольство. Трамп отметил лишь, что Сулеймани "говорил плохие вещи" про США, что и заставило его принять решение о ликвидации в аэропорту Багдада.

О деталях атаки на Сулеймани Трамп подробно рассказала на ужине для спонсоров Республиканской партии в своей частной резиденции во Флориде, пишет CNN, ссылаясь на аудио выступления американского президента.

На встрече Трамп поминутно описал детали атаки на Сулеймани. При этом, он не говорил о "неминуемой угрозе", которая привела его к решению убить Сулеймани, о чем ранее заявляли в Белом доме. Он утверждал, что Сулеймани "говорил плохие вещи о США" до забастовки, что и утвердило его санкционировать убийство.

Трамп назвал Сулеймани "известным террористом, который был в списке". Также президент США подробно описал наблюдение за тем, как ликвидированный генерал прибыл в аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. По словам Трампа, санкционированный им удар позволил взять "два по цене одного".

Трамп рассказал, что следил за ударом с камер и при этом слышал разговор военных. "Они вместе, сэр, - вспоминает военных Трамп. - Сэр, у них есть две минуты и 11 секунд. Никаких эмоций. Им осталось жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд, 10, 9, 8 ... "

"Тогда вдруг, "бум", продолжил Трамп. "Их больше нет, сэр. Конец".

Ликвидация Сулеймани вызвала критику некоторых американцев, поскольку ни президент, ни его советники не предоставили доказательства в поддержку своих заявлений о том, что Сулеймани представлял "неизбежную" угрозу американцам в регионе.

Напомним, один из самых известных военных Тегерана, который курировал все зарубежные военные операции страны, был убит в ночь на пятницу, 3 января, в районе международного аэропорта Багдада в Ираке.

Трамп опубликовал в Twitter флаг США и назвал убитого по его приказу генерала Сулеймани террористом номер один в мире. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что удар был "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента".