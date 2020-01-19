На улицах Лас-Вегаса заметили недавно выпущенный электрокар концепта Mercedes-Benz Vision AVTR, сконструированный по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар".

Судя по видео, которое обнародовал в Facebook пользователь Рустем Адагамов, фантастический автомобиль буквально скользит по центральной улице, весь мигая и переливаясь, словно "аквариум на колесах".

Уникальную модель спорткара сопровождал патруль полиции. Поэтому можно предположить, что автомобиль проехал по улицам Лас-Вегаса в качестве рекламы или кто-то взял шикарный спорткар для тест-драйва.

Напомним, на сайте ces.tech заявленная модель Mercedes-Benz представлена в январе. Спорткар представляет собой симбиоза человека, природы и автомобиля. Дизайнеры электрокара AVTR (Advanced Vehicle Transformation) создали автомобиль, который действует как живой организм, а иллюминация в передней и задней части кузова подстраивается под сердцебиение водителя.

Vision AVTR - это полностью автономный четырехдверный спорткар с каплевидным обтекаемым кузовом. В задней части расположены 33 подвижных аэродинамических закрылка, которые могут синхронно изменять свое положение. Ездит шоу-кар на объемных легкосплавных колесных дисках со светящимися спицами, напоминающими спрайты. Интерьер концепта похож на гамак из листьев в поселении На’ви. Приборная панель, сидения и пол отделаны искусственной кожей Dinamca. Деревянные элементы интерьера сделаны из переработанных корней деревьев, добытых в тропических лесах Амазонки. В салоне концепта нет привычных элементов управления.

Vision AVTR укомплектован электрической силовой установкой мощностью 470 л.с. В Mercedes-Benz подчеркнули, что 110-киловаттный аккумулятор электрокара не содержит редкоземельных металлов и работает на принципах органической химии. Расчетный запас хода — около 435 км.

Как сообщала "Страна", Джеймс Кэмерон работает над съемками продолжения "Аватара". Он заявил, что сценарии всех продолжений фильма готовы.

Ранее Кэмерон рассказал о съемках "Аватара-2" и создании нового мира под водой.