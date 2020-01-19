Советский разведчик Алексей Ботян, которому в феврале исполнится 103 года, рассказал о том, как проходила операция по спасению Кракова от нацистов в январе 1945 года.

Ботян рассказал о том, как наладил хорошие связи с польским подпольем благодаря знанию польского языка. Его слова приводит РИА Новости.

Разведчик нашел поляка, который работал в Ягеллонском замке, где у фашистов находился склад боеприпасов, и уговорил его заложить там мину. По такой схеме советские партизаны подорвали взрывчатку, которая находилась в замке. Немцы же планировали использовать взрывчатку при отступлении, чтобы подорвать плотину недалеко от Кракова и затопить город.

"Немцы приехали как раз туда перевооружаться... взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены, - вспоминает Ботян. - Тем самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков. У них не было чем…".

В 2007 году Ботян был удостоен звания Героя России за успешную операцию, проведенную в Кракове под его командованием. Награду разведчику вручил президент РФ Владимир Путин.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский в 75-ю годовщину освобождения Украины от нацистской оккупации возложил цветы к вечному огню, не упомянув при этом ни Красную армию, ни УПА.

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Напомним, что горсовет Ровно запретил проведение ЛГБТ-марша в день рождения Бандеры.