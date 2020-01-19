Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Крещением, поставив под сомнение традицию крещенских купаний. По ее словам "ни Иоанн Креститель, ни сам Иисус в прорубь отродясь не прыгали и даже льда не видели".

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня - Крещение. Так традиционно называются народные празднества, отмечаемые в день Богоявления и Крещения Господня. В этот день святят воду. А иногда "святят" и себя, ныряя с головой в прорубь, прорубленную в реке или в пруду.

В этом году в Украине замерзшие реки в большом дефиците. Аномальная теплая зима помешала крещенским ныряниям. Но это - не беда ... Могу вас заверить, что ни Иоанн Креститель, ни сам Иисус в прорубь отродясь не прыгали и даже льда не видели. Потому что жили совсем в другом климате", - заявила Тимошенко.

Отметим, что, согласно православному пониманию, Христос является богом, поэтому видел он лед или нет - вопрос достаточно спорный.

Тимошенко также призвала "искать веры в себе, в своем сердце, а не в ледяной воде".

"Крещение (вместе с нырянием) в какой-то степени ассоциируется с обновлением, перерождением, готовностью к новой жизни. И в этом контексте мне хотелось бы сказать украинцам такое. Мы всегда готовы к экзамену, испытаниям и новой жизни. Готовы - в прорубь с головой в любой момент. А вот жить по-новому, счастливо и достойно, почему-то никак не научимся. Создается впечатление, что мы больше любим сами испытания, чем вознаграждение за них.

Привыкли жить тяжело, непросто, бедно. Нам представляется - это норма", - обратилась она к украинцам в Facebook.

Отметим, что для самой Юлии Владимировны вряд ли бедность является нормой.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко предложил бороться с врагами Украины святой водой.

Также стало известно, что в Крещенский сочельник на Донбассе ранили десятерых украинских военных, один погиб.